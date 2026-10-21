حالة الطقس في مصر حتى 27 أكتوبر 2026 ودرجات الحرارة والأمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الطقس الخريفي المائل للحرارة إلى الحار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع أجواء حارة على جنوب الصعيد، وميل الطقس إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، خلال الفترة من الخميس 22 أكتوبر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المناطق، وتكوّن شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

وتشمل الظواهر الجوية المتوقعة شبورة مائية خلال ساعات الصباح على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أو رعدية أحيانًا في بعض المناطق، خاصة في وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين وأجزاء من جنوب الصحراء الشرقية، وفقًا لتصريحات الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

واقرأ أيضًا:

ما حالة الطقس في مصر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر 2026؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الفترة من الخميس 22 أكتوبر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، مع اختلاف درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، وتباين الإحساس بالطقس بين ساعات النهار والليل.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء إلى البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وتتزامن هذه الأجواء مع عدد من الظواهر الجوية التي تستدعي الانتباه، أبرزها الشبورة المائية الصباحية، وفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط الرياح أحيانًا، ما يجعل متابعة التحديثات اليومية للأرصاد الجوية أمرًا مهمًا للتعرف على تطورات حالة الطقس.

متى تتكون الشبورة المائية وما الطرق الأكثر تأثرًا بها؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، وهو ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح، عندما تنخفض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتشمل المناطق المتوقع تأثرها بالشبورة الطرق الواقعة في شمال البلاد، والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، إلى جانب طرق مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتطلب هذه الظروف الجوية الالتزام بتعليمات المرور، والقيادة بسرعات مناسبة، وترك مسافات آمنة بين السيارات، مع الانتباه إلى التغيرات المفاجئة في مستوى الرؤية أثناء التنقل في ساعات الصباح الباكر.

ما أماكن سقوط الأمطار في مصر خلال الأيام المقبلة؟

تتفاوت فرص سقوط الأمطار خلال الفترة المتوقعة، إذ تشمل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع احتمالات امتدادها إلى مناطق أخرى من الجمهورية على فترات متقطعة.

وبحسب تصريحات مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن فرص سقوط الأمطار الخفيفة تشمل مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، خاصة على شمال سيناء وبورسعيد وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مدن القناة وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، بنسبة حدوث تبلغ نحو 20%، مع احتمالات امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وتختلف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، كما تتغير طبيعتها خلال الأيام المحددة في التوقعات، لذلك يُنصح بمتابعة البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعرف على أحدث تفاصيل الحالة الجوية.

ما توقعات الأمطار يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026؟

تشهد البلاد يوم الجمعة 23 أكتوبر فرصًا لتجدد سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة إلى مناطق من حلايب وشلاتين.

ومن المتوقع أن تسقط هذه الأمطار على فترات متقطعة، مع تفاوت فرص حدوثها بحسب المناطق والتطورات الجوية خلال اليوم.

وتأتي هذه التوقعات ضمن حالة من التقلبات الخريفية التي تتطلب متابعة مستمرة للنشرات الجوية، لا سيما للمواطنين الذين يخططون للسفر أو التنقل بين المحافظات، خصوصًا المناطق التي يُتوقع أن تتأثر بالأمطار.

هل توجد أمطار رعدية يوم السبت 24 أكتوبر 2026؟

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءًا من يوم السبت 24 أكتوبر فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من وسط وجنوب سيناء وحلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية.

وتشير التوقعات إلى اختلاف طبيعة الأمطار المتوقعة اعتبارًا من السبت مقارنة بفرص الأمطار الخفيفة التي تشمل بعض المناطق يوم الجمعة، إذ قد تصل إلى متوسطة وتكون مصحوبة بالرعد أحيانًا في المناطق المحددة.

ويستدعي ذلك الانتباه إلى التحديثات الجوية، خاصة في المناطق التي قد تتأثر بالأمطار الرعدية، مع مراعاة طبيعة الأحوال الجوية عند التخطيط للأنشطة الخارجية أو التحركات على الطرق.

هل تنشط الرياح في مصر حتى 27 أكتوبر؟

تشهد أغلب أنحاء البلاد نشاطًا للرياح أحيانًا، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على فترات متقطعة.

ويأتي نشاط الرياح ضمن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 22 أكتوبر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بالتزامن مع تباين درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

ومن المهم متابعة التحديثات الجوية لمعرفة المناطق الأكثر تأثرًا بنشاط الرياح، إلى جانب متابعة أي تغييرات تطرأ على فرص الأمطار والشبورة المائية خلال الأيام المقبلة.

كم تبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري؟

تتراوح درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة المحددة بين 29 و30 درجة مئوية للعظمى، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 19 و20 درجة مئوية.

ووفقًا لتصريحات الدكتورة إيمان شاكر، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الجمعة 30 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، وتستمر درجات الحرارة عند المعدلات نفسها يوم السبت.

ومن المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة يومي الأحد والاثنين، ثم تسجل 29 درجة يوم الثلاثاء، مع صغرى تتراوح بين 19 و20 درجة.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الأجواء الخريفية، مع اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل، وهو ما يستدعي مراعاة الفارق في الإحساس بالطقس عند الخروج في الصباح الباكر أو خلال ساعات المساء.

ما درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية؟

تتراوح درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية بين 26 و28 درجة مئوية خلال الفترة نفسها، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 و19 درجة.

وتأتي هذه المعدلات بالتزامن مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة أحيانًا في بعض المناطق، خاصة على شمال سيناء وبورسعيد وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%.

وتستدعي هذه التوقعات متابعة النشرات الجوية، لا سيما مع اختلاف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، واحتمالات تغير تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة.

كم تسجل درجات الحرارة في شمال الصعيد وجنوبه؟

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى في شمال الصعيد تتراوح بين 29 و31 درجة مئوية، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 16 و17 درجة.

أما جنوب الصعيد، فتتراوح درجات الحرارة العظمى فيه بين 34 و36 درجة مئوية، في حين تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 19 و20 درجة.

وتوضح هذه المعدلات استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا في جنوب الصعيد مقارنة بالمناطق الشمالية، بالتزامن مع توقعات بأن يكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار، ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

ما نصائح الأرصاد الجوية للتعامل مع تقلبات الطقس؟

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورة اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع أهمية متابعة التحديثات الصادرة عنها، في ضوء التغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الخريف.

وتشمل أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها خلال الفترة المقبلة الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة المائية، ومتابعة فرص سقوط الأمطار في المناطق المتوقع تأثرها بها، والانتباه إلى نشاط الرياح على فترات متقطعة.

كما تظل متابعة النشرات الجوية المحدثة ضرورية للتعرف على أي تغييرات في درجات الحرارة أو أماكن سقوط الأمطار أو توقيتات تكون الشبورة، خاصة مع استمرار التغيرات الجوية خلال فصل الخريف.

وبذلك، تتجه توقعات الطقس في مصر حتى الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 إلى استمرار الأجواء الخريفية، مع طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على مناطق واسعة، ومائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، إلى جانب شبورة مائية صباحية وفرص متفاوتة لسقوط الأمطار ونشاط الرياح أحيانًا.