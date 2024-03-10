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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية بجامعة بورسعيد يحصل على الاعتماد الدولي

كأول المراكز في اقليم
كأول المراكز في اقليم القناة وسيناء مركز التميز فى تكنولوجيا

حصل  مركز التميز فى تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية بجامعة بورسعيدكأول المراكز في اقليم القناة وسيناء على الاعتماد الدولي

 وسلم المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للأعتماد  شهادة الإعتماد الدولي طبقاً للمواصفة ISO 17025:2017  للدكتور أيمن محمد  ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد و ذلك فى حضور الدكتور راوية يحيي رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ز الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة و و الدكتور محمد بسيوني مدير المركز
حيث افتتح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور المركز  في نوفمبر الماضي.

وأشار الأستاذ الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد الي أن حصول المركز علي الأعتماد الدولي للمعامل طبقاً للمواصفه الدولية ISO 17025:2017 يعد ذلك خطوة فى غايه الأهمية لخدمة الكيانات الصناعية. حيث أن نتائج القياسات الصادرة من المركز اصبحت معتمده دولياً فى المجالات التي تم إقرارها من قِبل المجلس الوطني للأعتماد.

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ومن جانبها أشادت الاستاذ الدكتور راوية يحيي رزق بدور المركز حيث أنه من بداية انشاء مركز التميز في جامعة بورسعيد يقوم بخدمة الصناعة والبحث العلمي بصورة كبيرة، وقد ساهم  المركز في دعم العديد من الباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه في الحصول علي نتائج دقيقة وانهاء رسائلهم العلمية.
وأشار  الدكتور محمد بسيوني مدير المركز أن أعضاء فريق المركز يتمتعون بخبرة واسعة في تنفيذ الاختبارات وترجمة النتائج كما انه يتم تجهيز المركز دائما بأحدث الاجهزة والمعدات.  

كأول المراكز في اقليم القناة وسيناء مركز التميز فى تكنولوجيا تحلية المياه بالأغش

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الجدير بالذكر أن المركز يعد أول مركز تميز فى جامعة بورسعيد وأول مركز تم اعتماده دولياً طبقاً للمواصفة ISO 17025:2017  فى منطقة وجامعات القناة وسيناء. 
تم انشاء المركز بتكلفه إجمالية تصل إلي 45 مليون جنية بدعم مشترك بين جامعة بورسعيد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا و الابتكار. يحتوي المركز علي العديد من أحدث الأجهزه والتكنولوجيات في اختبارات و توصيف الأغشية ويقدم دوراً هامًا في تطوير صناعة المعالجة بالأغشية في مصر، من خلال اختبار وتقييم وحدات المعالجة وتقديم الدورات التدريبية واختبار الأغشية المستخدمة، مما يعزز استدامة قطاع المياه وتوفير مصادر مياه نقية وصحية.

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