مركز التميز في تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية بجامعة بورسعيد يحصل على الاعتماد الدولي

حصل مركز التميز فى تكنولوجيا تحلية المياه بالأغشية بجامعة بورسعيدكأول المراكز في اقليم القناة وسيناء على الاعتماد الدولي

وسلم المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للأعتماد شهادة الإعتماد الدولي طبقاً للمواصفة ISO 17025:2017 للدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد و ذلك فى حضور الدكتور راوية يحيي رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ز الدكتور طه فراج عميد كلية الهندسة و و الدكتور محمد بسيوني مدير المركز

حيث افتتح معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محمد ايمن عاشور المركز في نوفمبر الماضي.

وأشار الأستاذ الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد الي أن حصول المركز علي الأعتماد الدولي للمعامل طبقاً للمواصفه الدولية ISO 17025:2017 يعد ذلك خطوة فى غايه الأهمية لخدمة الكيانات الصناعية. حيث أن نتائج القياسات الصادرة من المركز اصبحت معتمده دولياً فى المجالات التي تم إقرارها من قِبل المجلس الوطني للأعتماد.

ومن جانبها أشادت الاستاذ الدكتور راوية يحيي رزق بدور المركز حيث أنه من بداية انشاء مركز التميز في جامعة بورسعيد يقوم بخدمة الصناعة والبحث العلمي بصورة كبيرة، وقد ساهم المركز في دعم العديد من الباحثين من طلبة الماجستير والدكتوراه في الحصول علي نتائج دقيقة وانهاء رسائلهم العلمية.

وأشار الدكتور محمد بسيوني مدير المركز أن أعضاء فريق المركز يتمتعون بخبرة واسعة في تنفيذ الاختبارات وترجمة النتائج كما انه يتم تجهيز المركز دائما بأحدث الاجهزة والمعدات.

كأول المراكز في اقليم القناة وسيناء مركز التميز فى تكنولوجيا تحلية المياه بالأغش 1000275234 1000275289 1000275286 1000275240 1000275283 1000275280 1000275237

الجدير بالذكر أن المركز يعد أول مركز تميز فى جامعة بورسعيد وأول مركز تم اعتماده دولياً طبقاً للمواصفة ISO 17025:2017 فى منطقة وجامعات القناة وسيناء.

تم انشاء المركز بتكلفه إجمالية تصل إلي 45 مليون جنية بدعم مشترك بين جامعة بورسعيد وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا و الابتكار. يحتوي المركز علي العديد من أحدث الأجهزه والتكنولوجيات في اختبارات و توصيف الأغشية ويقدم دوراً هامًا في تطوير صناعة المعالجة بالأغشية في مصر، من خلال اختبار وتقييم وحدات المعالجة وتقديم الدورات التدريبية واختبار الأغشية المستخدمة، مما يعزز استدامة قطاع المياه وتوفير مصادر مياه نقية وصحية.