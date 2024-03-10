افتتح الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، المعرض الرمضاني الخيري بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح الابتدائية تحت إشراف إدارة المشاركة المجتمعية.

وصرح عبد التواب بأن المنتجات المعروضة عبارة عن ملابس وأحذية ومنتجات الأغذية تقدم لطلبة المدرسة ولأبناء الحي تفعيلا للدور المجتمعي للمدرسة لطلابها والبيئة المحيطة، مشيدا بالدور الفعال لإدارة المشاركة المجتمعية بتعليم بورسعيد.

وكيل تعليم بورسعيد يفتتح المعرض الرمضاني الخيري بمدرسة أبي عبيدة بن الجراح 1000275255 1000275243 1000275252 1000275263 1000275261 1000275272 1000275249 1000275258 1000275269 1000275246

وعلى هامش افتتاح المعرض، شهد وكيل تعليم بورسعيد احتفالية المدرسة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مثنيا على فقراته التى تنوعت بين الغنائية الفردية والجماعية ومشاهد تمثيلية للطلاب، موجها الشكر لكل القائمين عليه.