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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

قبيل ساعات قليلة من الشهر الفضيل.. حملة تموينيـة مكبرة في بورسعيد

صدى البلد

تفقد محمد عوض، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، رفقة الدكتور عبد الستار شعطوط، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، عدداً من المحال التجارية ومحال الجزارة والثلاجات للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية قبل بيعها للمواطنين.  

جاءت حملة تموين بورسعيد المشتركة لمتابعة حركة سير البيع والشراء وتقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والتأكد من الإعلان عن أسعار السلع بصورة استرشادية خلال شهر رمضان المعظم.
 

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وخلال جولته، تأكد وكيل تموين بورسعيد من توافر جميع السلع الغذائية الاستراتيجية من الأرز والسكر والزيت واللحوم وغيرها، والتأكد من إعلان الأسعار عنها وعن باقى السلع الغذائية وغير الغذائية.

قبيل ساعات قليلة من الشهر الفضيل حملة تموينيـة مكبرة فى بورسعيد

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وتم سحب عينات من بعض السلع الغذائية بمعرفة مفتشى الطب البيطرى وإرسالها إلى المعامل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وفى حالة ثبوت عدم صلاحيتها سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

على جانب آخر، شدد وكيل وزارة التموين فى بورسعيد على أن الدولة المصرية تتخذ إجراءاتها المشددة ضد محاولات احتكار بعض السلع. 

وناشد وكيل تموين بورسعيد المواطنين الوعي بجهود الدولة في توفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من وحدة الوطن واستقرار أراضيه.
 

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