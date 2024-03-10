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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تمهيدا لافتتاحه رسميا.. رئيس ضواحي بورسعيد تتفقد سوق الهنا | صور

رئيس ضواحى بورسعيد
رئيس ضواحى بورسعيد تتفقد سوق الهنا الحضاري المطور

تفقدت  سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد اليوم سوق الهنا الحضاري المطور بمنطقة خديجة ب تمهيدا لافتتاحه رسميا وبدء وممارسة نشاطه وذلك بحضور  شيماء العزبي سكرتير الحى. 

 

وقد أكدت رئيس ضواحى بورسعيد أنه تم إنهاء كافة إجراءات تسليم المحلات للمستحقين وإصدار خطابات التسليم وعقود التخصيص لهم من قبل إدارة التعاون الانتاجى بالمحافظة بالتعاون مع إدارة الأسواق بالحى. 

وأوضحت رئيس الحى خلال جولتها التفقدية داخل السوق أنه تم مراجعه ترقيم المحلات والتأكد من جاهزيتها للتسليم. 

 

وطالبت رئيس ضواحى بورسعيد أصحاب المحلات بالبدء في إنهاء كافة التشطيبات الداخليه المحلات وبدء ممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق كما شددت رئيس الحى على الباعة الجائلين الذين حصلوا على محلات بديلة لهم داخل السوق بإزالة كافة الإشغالات والتعديات الخاصة بهم خارج السوق، وأكدت أنه سيتم سحب تخصيص المحل الخاص بهم في حال عدم ازاله الأشغالات بالشوارع والميادين المحيطة بالمنطقة مشيرة بأنه تم إنشاء السوق على أعلى مستوى حضارى للقضاء على إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بالشوارع وإعادة الوجه الحضاري للمنطقة وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء أسواق حضارية بديلة للأسواق العشوائية. 

تمهيدا لافتتاحه .. بدء تسليم محلات سوق الهنا بضواحي بورسعيد

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وأضافت رئيس حى الضواحى فى بورسعيد أنه تم الانتهاء من رصف الشوارع المحيطة بمبنى السوق بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الداخلية اللازمة للسوق والذى يضم 76 محلا تجاريا منها 15 محل استثمارى ويقع على مساحة 1700 م وذلك بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتسكين الباعة الجائلين بوحدات آمنة كاملة المرافق. 

رئيس ضواحى بورسعيد تتفقد سوق الهنا الحضاري المطور بمنطقه خديجه ب

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ولفتت رئيس ضواحى بورسعيد إلى أن إنشاء السوق يأتى ضمن أعمال التطوير الشاملة بمنطقة خديجة ب بالضواحي في  إطار خطة المحافظة لإزالة كل الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق حضارية حديثة لخدمة أهالى المنطقه وذلك بالتزامن مع تطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بحي الضواحي. 

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