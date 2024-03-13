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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 أيام راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف مرانه السبت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري منح لاعبيه راحة سلبية لثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق مرانه مساء السبت المقبل استعدادا لمباراة الفريق المقبلة بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بشقيقه فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الأول من أبريل القادم.

جاء قرار المدير الفني للنادى المصري عقب نهاية مباراة الثلاثاء بين المصري وزد والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

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الجدير بالذكر أن تعادل المصري مكنه من اعتلاء صدارة الدورى لأول مرة منذ سنوات طويلة جاءت الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن انبي الذي كان يتصدر الدورى بفارق الأهداف. 

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