نائب وزير الصحة لشئون السكان: بورسعيد أصبحت أيقونة ونموذجا يحتذى به

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بورسعيد، اليوم.

وفي بداية اللقاء، أكد محافظ بورسعيد أن إعادة بناء المواطن يعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود أعضاء المجلس الإقليمي للسكان، مشيرا إلى أن هناك تغييرا ملموسا في الشارع البورسعيدي نتيجة الجهود المبذولة لتوعية المواطنين بالقضايا المجتمعية المختلفة.

وشدد على الالتزام بخطة توعوية معينة لتوعية المواطنين بالقضايا السكانية المختلفة .

وأكد محافظ بورسعيد أننا نعمل جميعا لتحقيق التنمية والتوعية على كافة الأصعدة، منوها بن الدولة المصرية تشهد عصرا جديدا من المشروعات القومية العملاقة التي ترتقي بحياة المواطن في المقام الأول، ويجب أن يتم تطوير الإنسان وتوعيته بالشكل الأمثل، نحو جميع القضايا التي تمس حياته اليومية.

كما ناقش محافظ بورسعيد مع أعضاء المجلس جهود التعاون لتحقيق أهداف المجلس فى التوعية بمختلف القضايا المجتمعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أهمية حملات التوعية المستمرة والاهتمام بالحوار المجتمعى لمواجهة المشكلات والقضايا الرئيسية بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به المجلس الإقليمى للسكان فى تطبيق حملات التوعية على أرض الواقع.

كما أكد استمرار تقديم الدعم للمجلس الإقليمي للسكان لتحقيق افضل النتائج في مختلف قضايا الوعي المجتمعي

محافظ بورسعيد يشيد بجهود المجلس الإقليمي للسكان و يوجه بتكثيف حملات التوعية 1000275597 1000275594 1000275618 1000275606 1000275615 1000275603 1000275612 1000275600 1000275621

و من جهته، وجه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان الشكر للمحافظ على جهود التطور الملموس في كل القطاعات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ، وأكد أنه أجرى زيارة للعديد من المحافظات، ولكنه رصد أن بورسعيد تتصدر المحافظات في التنمية، وأصبحت نموذجا وأيقونة يحتذى بها، وهناك إشادة واسعة من الجميع بما يحدث فيها.

وتطرق نائب وزير الصحة لأهمية الحديث عن تغيير الوعي لدي المواطنين و إمكانية التخطيط للأسرة والوعي بالزيادة السكانية و قضايا الانجاب و تنظيم النسل ، مشيرا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تقوم بالتوعية للقضايا السكانية ، و قد لاحظنا تغيير الوعى لدى المواطن.

ولفت إلى أن بورسعيد تتصدر المحافظات بالنسبة لتعليم و قيادة المرأة و هو ما يساهم في سرعة الوصول للأسرة و تغيير الوعي والمفهوم لديها حول مفهوم القضايا السكانية .

وقال إن البنية التحتية التي شهدتها الدولة المصرية تعد نقلة غير طبيعية ، وتكفي لأعوام كثيرة و تحقق التصدير والإنتاج على أعلى مستوى ، مشيدا بما تمتلكه الدولة ممثلة في بورسعيد من شبكات الطرق والموانئ والمصانع.

حضر الاجتماع، كل من الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة هالة حنيدق مقرر المجلس القومي للسكان ، و النائب الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ، و مديريات الصحة والأوقاف و هيئة الرعاية الصحية و التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة و الأزهر و الكنيسة و ثقافة بورسعيد، والقوى العاملة ، ومركز اعلام بورسعيد و المجلس القومي للمرأة و ممثلي الجمعيات الأهلية .