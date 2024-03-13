رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار رش وتعقيم مساجد المدينة خلال شهر رمضان

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد تنفيذ خطة عمل وحدة القوارض والحشرات ،لأعمال رش وتطهير المجمع الإسلامي.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة اروقة المسجد والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها .

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مساجد مدينة بورفؤاد 1000276560 1000276559 1000276558

وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أنه روعي أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين.