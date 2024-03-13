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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار رش وتعقيم مساجد المدينة خلال شهر رمضان

حملة مكبرة لتطهير
حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مساجد مدينة بورفؤاد

تابع  الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد تنفيذ خطة عمل وحدة القوارض والحشرات ،لأعمال رش وتطهير المجمع الإسلامي.

محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع ستالينجراد

رئيس ضواحي بورسعيد تتفقد سير العمل بمشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة اروقة المسجد والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها .

حملة مكبرة لتطهير وتعقيم مساجد مدينة بورفؤاد

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وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أنه روعي أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين.

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