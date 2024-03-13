رئيس مدينة بورفؤاد: استمرار رش وتعقيم مساجد المدينة خلال شهر رمضان

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد تنفيذ خطة عمل وحدة القوارض والحشرات ،لأعمال رش وتطهير المجمع الإسلامي.
وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أنه تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة اروقة المسجد والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية التي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها .
وشدد رئيس مدينة بورفؤاد على أنه روعي أثناء تنفيذ الإجراءات الوقائية استخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية التى تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة فى أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين.