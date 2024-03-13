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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس ضواحي بورسعيد تتفقد سير العمل بمشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي

شبكة انحدار الصرف
شبكة انحدار الصرف بضواحي بورسعيد

تفقدت  سمر الموافى رئيس حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  استمرار سير العمل في مشروع إنشاء شبكة انحدار صرف صحي بامتداد شارع العبور بالضواحى الجارى العمل بها حاليا وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة سير العمل في المشروعات الخدمية بنطاق الحى. 

 

وأكدت رئيس ضواحى بورسعيد أن المقاول المنفذ أعمال الحفر وشق خطوط الشبكة بامتداد شارع العبور  لاستكمال الأعمال الإنشائية للمشروع والذى يمتد بطول حوالى 4 كم تم وصول نسبة تنفيذ العمل فيه إلى حوالى 85 % بطول حوالى 3 كم. 

 

وأضافت رئيس ضواحى بورسعيد انه سيتم ربط الشبكة بمحطة رفع السلام 8B بشارع الأمين وتخدم مناطق السلام الجديد والتصنيع وبنك الشاى ومساكن الرباط والحاويات وأبراج شارع نهضة مصر. 

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وأكدت  سمر الموافى رئيس حى الضواحى فى بورسعيد أن العمل مازال مستمرا في إنشاء شبكات  الانحدار بمعرفة الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى مشيرة إلى أنه تم تكثيف جهود رفع وإزالة الإشغالات والتعديات حول محيط هذه المشروعات لاستكمال أعمال الإنشاء والتطوير بها. 

شبكة انحدار الصرف بضواحي بورسعيد

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وشددت رئيس ضواحى بورسعيد على أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة الصرف الصحي بجميع المناطق المشار إليها تماشياً من أعمال التطوير الشاملة التى يجرى العمل بها حالياً بعدد من مناطق الحى. 

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