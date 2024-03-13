محافظ بورسعيد يوجّه بسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتطوير شارع ستالينجراد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن استمرار أعمال التطوير ورفع الكفاءة الشاملة لشارع الأمين والتي تشمل شارع كسري من شارع الأمين حتي شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ ، ذلك ضمن خطة محافظة بورسعيد لتطوير المحاور الفرعية والرئيسية بمختلف المناطق بجميع أحياء المحافظة ، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، تحت اشراف جهاز تعمير بورسعيد.

تطوير شارع ستالنجراد بمناخ بورسعيد 1000276323 1000276332 1000276341 1000276329 1000276338 1000276326 1000276335

واوضح محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تشمل حاليا أعمال رصف وتوسعة الطريق ، وتأسيس بعض أماكن انتظار للسيارات، و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى ،وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و أعمال الرصف و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية ، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع وفقا لخطة زمنية محددة ،لرفع كفاءة منظومة الطرق بما يسهم في تيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق.