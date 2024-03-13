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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تطلب منا شيئًا.. بوتين: كوريا الشمالية لديها مظلتها النووية الخاصة

بوتين وزعيم كوريا
بوتين وزعيم كوريا الشمالية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن كوريا الشمالية لديها مظلتها النووية الخاصة ولم تطلب من موسكو شيئًا.

جاء ذلك خلال مقابلة على قناة "روسيا 1" ووكالة "سبوتنيك" مع المدير العام لمجموعة "روسيا سيجودنيا" الإعلامية الدولية ومقدم برنامج "أخبار الأسبوع" ديمتري كيسيليوف.

وأضاف بوتين أن بلاده تعتزم نشر قوات ومعدات عسكرية بالقرب من الحدود مع فنلندا والسويد بعد الانضمام إلى حلف الناتو.

ولفت إلى أن الثالوث النووي لدى روسيا أكثر حداثة من أي ثالوث في بلد آخر.

وأضاف الرئيس الروسي: "في الواقع نحن والأمريكيون فقط لدينا مثل هذا الثالوث. وقد تقدمنا ​​أكثر بكثير هنا. لدينا المكون النووي بأكمله، أكثر حداثة . بشكل عام، في مجال الرؤوس النووية ووسائل نقلها لدينا تكافؤ تقريبا، لكن نظامنا أكثر حداثة. الجميع يعرف ذلك، والمختصون يعرفون كل شيء".

وشدد رئيس الدولة على أن الولايات المتحدة تقوم بتطوير قواتها النووية، لكن هذا لا يعني أنها مستعدة لبدء حرب نووية غدا.

وقال: "نعرف أنهم في الولايات المتحدة يطورون جميع مكونات ثالوثهم النووي. ونحن نقوم أيضا بذلك".

الرئيس الروسى بوتين كوريا الشمالية فنلندا السويد الناتو

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