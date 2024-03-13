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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يكشف عن سؤال وجهه له ترامب بشأن بايدن

بوتين وبايدن
بوتين وبايدن

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سؤال وجهه له نظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب عندما كان في منصب رئاسة الولايات المتحدة.

وحسب “روسيا اليوم”، قال بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا" إن ترامب سأله صراحة: "هل تريد أن يفوز جو النائم؟"، متهمًا إياه بأنه يتعاطف معه في وصوله إلى البيت الأبيض.

ولفت بوتين إلى أن الأمر المثير للاستغراب هو أنه "حتى في السنة الأخيرة من عمله في منصب الرئيس، قام ترامب، بلومي ومعاتبتي على هذا الأمر تحديدا".

وتابع قوله: "كان هذا منذ أكثر من 4 سنوات. أخبرني بذلك خلال إحدى المحادثات: "هل تريد أن يفوز جو النائم – المعذرة منكم، سأقول كما قال هو، هذا مجرد حديث مباشر كما ورد عندما كان ترامب رئيسا.

وتابع الرئيس الروسي: "وبعد ذلك، ما أدهشني، فقد بدأوا في اضطهاده (ترامب) لأننا دعمناه كمرشح. حسنا، هذا نوع من الهذيان المطلق".

كما كشف عن محاولة بايدن ثنيه عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع والترشح للانتخابات، واصفًا الأمر بأنه علامة على التدخل الأمريكي في الشؤون الروسية.

وأوضح بوتين أن هذه المحاولة حدثت عندما زار بايدن العاصمة الروسية موسكو في عام 2011.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين لولايات المتحدة

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