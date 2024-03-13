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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ينافس سامسونج.. موبايل 5G من موتورولا بمواصفات ممتازة وسعر رخيص

Moto G Power 5G 2024
Moto G Power 5G 2024

كشفت موتورولا Motorola، عن أحدث هواتف 5G ذات الأسعار المعقولة، ضمن سلسلة "Moto G"، والتي من بينها هاتف حصل على مواصفات ممتازة بالنسبة لسعره المنافس.

سعر ومواصفات موتورولا Moto G Power 5G 2024


يتميز هاتف موتورولا الجديد Moto G Power 5G 2024، بوحدة كاميرا خلفية مربعة الشكل مشابهة لهواتف أوبو، ضمن خلفية من الجلد الصناعي بتصميم طارد للماء، تبلغ أبعاده 167.2× 76.4 × 8.5 مليميتر، ويزن حوالي 201 جراما، ويعمل زر الطاقة بمثابة ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وعلى الرغم من أنه يأتي ضمن الفئة الاقتصادية إلا أنها مزود بشريحة الاتصال الالكترونية eSIM، على غرار هواتف الفلاجشيب.

 

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لمحدودي الدخل.. موبايل اقتصادي من موتورولا بكاميرا 50 ميجابكسل

 

أما شاشاته فأتت من نوع IPS LCD، بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+، تبلغ 1080 × 2400 بكسل، وتتميز بمعدل تحديث 120 هرتز.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7020، والمطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، يمكن توسيعها حتى 8 جيجابايت باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

Moto G Power 5G 2024

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتميز هاتف موتورولا Moto G Power 5G 2024، بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري للصورة OIS، مع  كاميرا عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل تعمل كـ كاميرا ماكرو، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويستمد الهاتف طاقته من وحدة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، كما قامت موتورولا بتضمين شحن لاسلكي بقوة 15 وات، وهو الأول من نوعه لعائلة Moto G.

Moto G Power 5G 2024

ومن ناحية البرمجيات، يعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 14، ويحتوي على مكبر صوت استريو مع Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر، وفتحة بطاقة microSD مخصصة لتوسيع التخزين، ودعمت موتورولا هذا الهاتف بشرائحتي اتصال Nano-SIM و eSIM، ومنفذ شحن USB Type-C 2.0، وشريحة اتصال قريب المدي NFC.

ويتوفر موتورولا Moto G Power 5G 2024، للبيع في الولايات المتحدة باللون الأزرق الأرجواني، مقابل سعر يبدأ من 300 دولار (أي ما يعادل 14.638 جنيها مصريا).

Moto G Power 5G 2024
موتورولا Motorola Moto G Power 5G 2024 Moto G Power 5G موتو جي باور 5 جي

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