سكرتير مساعد قنا يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية

عقد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية للوقوف على آخر المستجدات، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري المتغيرات المكانية وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش الاجتماع، موقف معاينة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية التي تم رصدها من قبل منظومة المتغيرات المكانية، موجها بضرورة التحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات، وإزالة المخالفات بشكل فوري وإعداد وتنفيذ برنامج زمني للانتهاء من جميع المتغيرات، التي لم يتم الرد عليها.

وأكد سكرتير عام مساعد محافظة قنا، أنه يتم إجراء تصوير جوى بصفة مستمرة لرصد أى شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بجميع القرى والمدن والمراكز.

ووجه أبو كريشة بالتنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، والمتابعة، والوحدات المحلية، وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية، لإزالة أي تعدٍ على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما شدد السكرتير المساعد، على ضرورة التعامل الفورى مع ظاهرة البناء العشوائي والتعدى على أملاك الدولة، لفرض هيبة الدولة على أراضيها دون تقاعس أو تهاون، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة.