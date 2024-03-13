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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: ضبط طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة ببني سويف

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة بني سويف في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والإحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.

وفي هذا الإطار واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي  قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة  السكرتير العام المساعد ، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد على تنفيذ حملة للرقابة التموينية والصحية والأنشطة التجارية والرياضية بدائرة مركز ومدينة بني سويف ، وأسفرت عن ضبط والتحفظ على 750كجم لحوم مجمدة متنوعة منتهية الصلاحية، و300 من الدواجن المجمدة غير معلوم مصدرها، بإجمالي طن و50 كجم، وتنفيذ قرار الغلق الإداري لمركزي علاج طبيعي ، و2 عيادات طبية تدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفين، كما تم التفتيش على تراخيص صالات الألعاب الرياضية واللياقة البدنية

كما تم تحرير 16 محضرًا، شملت محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، وإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات، ومخالفات بيئية وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال الأغذية من الأمراض المعدية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعبة في هذا الشأن.

واطمأن السكرتير العام المساعد على توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين بتخفيضات تتراوح بين 15: 25% ببعض السلع، والتي يتم تخفيضها ضمن معارض أهلًا رمضان ومبادرة تخفيض أسعار المواد الغذائية ، وذلك بعدد من المعارض والمولات والسلاسل التجارية المشاركة والداعمة للمبادرة بدائرة المركز.

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التنمية المحلية محافظة بني سويف

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