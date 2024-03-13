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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول مسحراتية قبطية توزع الإفطار على الصائمين بشوارع دهب

توزيع تمر وعصائر
توزيع تمر وعصائر علي الصائمين

وزعت كاتي ظريف أول مسحراتية في جنوب سيناء افطار وعصائر وقت المغرب علي الصائمين في طرق وشوارع دهب وكانت مرتدية الجلابية البيضاء .
وقالت كاتي ظريف إن تقوم بتجهيز التمر والعصائر والمياه يوميا لتوزيعها علي المارة في الطرق والشوارع قبل الافطار لتناولها في الإفطار .
وتعتبر كاتي  ظريف أول سيدة قبطية تعمل في مهنة المسحراتيه في مدينة دهب  تطوف الشوارع ليلا مرتدية الجلابية البيضاء وتضع حول رقبتها مسبحة و صليب .
كاتي هذا العام نشرت البهجة والفرحة والاجواء الرمضانيه الجميلة في جميع انحاء دهب .
يشاركها هذا العام المهنة زميلها المسلم احمد العسكري الذي مما يدل علي الوحدة الوطنية و إجواء  المحبة و الود بين المسلمين والأقباط بمصر .

قالت كاتي ظريف  لموقع " صدي البلد " الاخباري انها للعام الثاني علي التوالي تقوم بمهنة المسحراتي  مشيرا إلي إنه كانت تريد إن تفرح اصدقائها المسلمين من الزملاء والجيران وتضفي بهجة علي مدينة دهب التي لم تكن تعرف مهنة المسحراتي .
واضافت ظريف إن هذا العام سوف تقيم مائدة الافطار والسحور بمساعدة زميلها احمد العسكري بالإضافة لتوزيع الافطار علي الطريق للمسافرين .
وكشفت ظريف إن وهي طفلة صغيرة كانت تعجبها مهنة المسحراتي وتذهب لمنازل اصدقائها من المسلمين وتنادي كلا باسمه وقت السحور .
واشارت إلي إن اسعد لحظات حياتها وهي تعد السحور للاصدقاء والزملاء وتناول معهم السحور و الافطار قائلة :" رمضان يجمعنا كلنا في مودة ورحمة ومحبة بين كل اطياف الشعب .
 

كاتي توزع عصائر افطار

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جنوب سيناء كاتي ظريف دهب إفطار الصائمين

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