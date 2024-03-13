وزير الدفاع الإيراني يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع محركات الطائرات المسيرة

أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، اليوم الأربعاء، أن إيران حققت الاكتفاء الذاتي في تصنيع محركات الطائرات بدون طيار.

وأضاف أشتياني، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء الإيراني: "لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع محركات الطائرات بدون طيار، ونسعى أيضًا إلى إنتاج محركات أثقل".

وأكد وزير الدفاع الإيراني، أنه بالإضافة إلى محركات الطائرات بدون طيار، بنقوم بتصنيع الطائرات بدون طيار وإصلاحها، معربًا عن التزام الوزارة بالتعاون مع القطاعات الوطنية الأخرى لتحقيق نتائج نهائية.

وأعرب أشتياني عن ثقته في تحقيق تقدم كبير في قطاع الفضاء، قائلا: "في العام المقبل، سنحقق تقدما جيدا للغاية في قطاع الفضاء ونوسع نطاق الأنشطة مع إطلاق القمر الصناعي سيمورج".

وفيما يتعلق بالصادرات الدفاعية، قال أشتياني: "لقد حققنا نموا بنحو 4 إلى 5 أضعاف في قطاع الصادرات الدفاعية، وسيتوسع هذا النمو في المستقبل، ومع الابتكارات والأسلحة الجديدة التي يتم إنتاجها، وستزداد هذه الصادرات بزيادة أكثر".

وأكد التزام إيران بتوسيع قدراتها في قطاعي الدفاع والفضاء، وبتطوير التفاعلات الدفاعية مع جميع الدول.

وأشار وزير الدفاع الإيراني إلى إمكانية التعاون مع الدول الأخرى، خاصة قطر، مشيرا إلى أن محادثاته مع وزير الدفاع القطري خلال زيارته الأخيرة للدوحة تناولت مختلف القضايا الإقليمية.

وأضاف: "لقد جرت المناقشات حول تطوير التعاون والعمل الذي يمكن القيام به كأساس لتوسيع التعاون، وسنواصل بالتأكيد هذا الطريق مع الدول الأخرى أيضًا".