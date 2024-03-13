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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"الليلة الكبيرة" وفرق "رضا والقومية والسيرك" يحيون ذكريات التراث المصرى الفنى

خالد جلال
خالد جلال

يطلق قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك"، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، وذلك فى الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين ١٨ مارس الجارى الموافق ٨ رمضان، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، ويستمر البرنامج حتى يوم الاثنين الأول من أبريل الموافق  ٢٢ رمضان .

وتفتتح النسخة الثامنة من برنامج "هل هلالك" بمجموعة من الفقرات الفنية الدينية تقدمها فرقة المولوية بقيادة الفنان الدكتور "عامر التوني".

واحتفالا بنصر العاشر من رمضان، يتم تكريم كوكبة من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب أكتوبر ٧٣، وذلك فى حفل يقام يوم ٢٠ مارس الموافق ١٠ رمضان .

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ويشارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بثلاث فرق فنية من أعرق الفرق التابعة للبيت وهم " فرقة رضا للفنون الشعبية والفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومى" .

وتقدم فرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الفنانة إيناس عبد العزيز مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية التى قدمتها طوال تاريخها الفنى خلال حفلاتها أيام ١٩و٢٥ مارس و١ أبريل الموافق ٩و١٥و٢٢ رمضان .

ويقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه باقة متنوعة من أروع فقراته الفنية خلال حفلاته أيام ١٩ و٢١ و٢٨ و٣١ مارس، الموافق ٩ و١١ و١٨ و٢١ رمضان.

أما الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الدكتورة عبير السمرى، فتقدم تبلوهاتها الاستعراضية المنيزة خلال حفلاتها أيام ٢١و٢٨و٣١ مارس، الموافق ١١ و١٨و٢١ رمضان .

وتحيى الفرقة الموسيقية للمركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، ليلتين فى برنامج هل هلالك، الليلة الأولى يوم ٢٣ مارس الموافق ١٣ رمضان، والليلة الثانية يوم ٢٧ مارس الموافق ١٧ رمضان حيث تشارك الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح مع فرقة الحضرة المصرية في إحياء الحفل.

ودعما من القطاع للفنانين والفرق الفنية فى مصر، تشارك فرقة رتيبة الحفنى لذوى الاحتياجات الخاصة فى حفل يوم ٢٥ مارس الموافق ١٥ رمضان، وتحيى الفنانة "آية عبدالله" حفل يوم ٢٢ مارس الموافق ١٢ رمضان، والفنان "على الألفى" يوم ٢٤ مارس الموافق ١٤ رمضان، وفرقة "أعز الناس" بقيادة الفنان ماجد سرور يوم ٢٦ مارس الموافق ١٦ رمضان، وفرقة الفنان "مؤمن خليل" يوم ٢٩ مارس الموافق ١٩ رمضان، وتحيى الفنانة فاطمة عادل حفل يوم ٣٠ مارس الموافق ٢٠ رمضان .

ويشارك البيت الفنى للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ١٥ ليلة عرض.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، طوال فترة إقامة البرنامج .

البيت الفني للفنون الشعبية التراث المصري الدكتور عامر التونى الدكتورة نيفين الكيلاني مسلسل كامل العدد

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