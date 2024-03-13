عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

صدى البلد

يعرض مسلسل "كامل العدد بلس١" يوميا على قنوات on ، on drama ، وأيضا على منصة شاهد.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد بلس1 ، إحتفال بعيد ميلاد دكتور أحمد (شريف سلامة) فى العيادة التى يعمل بها من قبل العاملين معه.
عودة خالد لحياة إنجي (جيهان الشماشرجي) ليعرض عليها الحب مجددًا ولكنها ترفض بسبب حبها لشخص أخر.
مشادة كوميدية بين ميمي جمال ومرات نجلها ، بسبب عدم رغبتها فى ذهاب أحفادها إلى حضانة للأعتناء بهما.
رفض حياة (إسعاد يونس ) لإخبار نجلها أحمد (شريف سلامة) بمرض والده الخطير الذى يستدعي للكيماوي.
ذهاب ليلي (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامه) إلى النادي لمشاهدة ماتش ابنهما شريف.
إحتفال ليلي (دينا الشربيني) بعيد ميلاد زوجها أحمد (شريف سلامة) ، بمشاركة صديقتها إنجي (جيهان الشماشرجي) وحبيبها الجديد كريم (صدقى صخر) .

احداث مسلسل "كامل العدد بلس ١":
ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال مسلسل كامل العدد بلس١:
مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

أبطال مسلسل كامل العدد2 مسلسل “كامل العدد” رمضان ٢٠٢٤ مسلسلات رمضان٢٠٢٤ مسلسل كامل العدد 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة الفراخ البيضاء الآن

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

يتجه نحو 48 رسميًا الآن|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار بعد التراجع

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

جداول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس .. بشرى سارة بشأنها الآن

آخر تطورات حالة النجم أحمد رفعت| جمال شعبان يفجر مفاجأة ويكشف عن تشخيص طبي خاطئ.. تفاصيل

الخارجية تتابع حادث مقـ.تل ثلاثة رهبان مصريين بدير تابع للكنيسة القبطية بجنوب أفريقيا

موضوعات متعلقة

ألفت إمام لـ"صدى البلد": كامل العدد بيسلط الضوء على مشاكل الجيل الحالي

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «صدفة»

مسلسل صدفة الحلقة 2.. اكتشاف خالد الصاوي خيانة ابنته مع صديقه

حميد الشاعري يطرح أغنية "مش مركون ع الرف" لدعم أطفال مرضى السرطان

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 2 .. خالد النبوي يرفض بيع منزله

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 2.. الاحتفال بعيد ميلاد شريف سلامة في العيادة

بعد غنائها تتر نهاية "نعمة الأفوكاتو".. مي عمر توجه رسالة شكر إلى بسمة بوسيل

ترشيحاتنا

2674.2 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم بعد الانخفاض الجديد| للمقبلين على الزواج

هل يجوز ترك العمل لأداء صلاة التراويح ؟.. الإفتاء توضح بالدليل

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

وزارة الصحة: 27 طفلاً استشهدوا من الجوع في غزة

تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية مفرقعات كرداسة

فتاة: أحب شابا وأخرج معه.. علي جمعة: لو مسك إيديها وسبِل عيونه حرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. مي سليم تبرز جمالها بإطلالة أنيقة

مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

أكل كلاب وقطط ولحوم بشر.. بعد ظهورها في مسلسل الحشاشين تعرف على الشدة المستنصرية

فيديو

بسمة وهبة ولا إيناس الدغيدي| الأفضل لتقديم شيخ الحارة.. سالى عبدالسلام تجيب بصراحة

عظام قطط ومرض خطير.. الإعلامية سالي عبد السلام تروى تفاصيل تعرضها للسحر الأسود

ثبات غزة ألهمه.. إسلام الكاتب الأمريكي شون كينج وزوجته أول يوم رمضان

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ