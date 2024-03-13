مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "كامل العدد بلس1"

يعرض مسلسل "كامل العدد بلس١" يوميا على قنوات on ، on drama ، وأيضا على منصة شاهد.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل كامل العدد بلس1 ، إحتفال بعيد ميلاد دكتور أحمد (شريف سلامة) فى العيادة التى يعمل بها من قبل العاملين معه.

عودة خالد لحياة إنجي (جيهان الشماشرجي) ليعرض عليها الحب مجددًا ولكنها ترفض بسبب حبها لشخص أخر.

مشادة كوميدية بين ميمي جمال ومرات نجلها ، بسبب عدم رغبتها فى ذهاب أحفادها إلى حضانة للأعتناء بهما.

رفض حياة (إسعاد يونس ) لإخبار نجلها أحمد (شريف سلامة) بمرض والده الخطير الذى يستدعي للكيماوي.

ذهاب ليلي (دينا الشربيني) وزوجها أحمد (شريف سلامه) إلى النادي لمشاهدة ماتش ابنهما شريف.

إحتفال ليلي (دينا الشربيني) بعيد ميلاد زوجها أحمد (شريف سلامة) ، بمشاركة صديقتها إنجي (جيهان الشماشرجي) وحبيبها الجديد كريم (صدقى صخر) .

احداث مسلسل "كامل العدد بلس ١":

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال مسلسل كامل العدد بلس١:

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.