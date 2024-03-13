لينا شاماميان: تتر "جودر" مختلف عن المسلسلات الأخرى

أكدت المطربة السورية “لينا شاماميان”، أن تتر مسلسل جودر لـ ياسر جلال مختلف عن الأعمال الأخرى.

وقالت “شاماميان”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، “الأغنية من ألحان حمزة شركس وكلمات إسماعيل سعيد، وحرصنا أن نترجم الخيال والواقع لنعبر عن المسلسل المبذول فيه جهد كبير من كل العاملين”.

وعلق الفنان ياسر جلال، أن دوره في مسلسل “جودر” المكون من 15 حلقة يذاع في النصف الثاني من رمضان، قائلاً: “تميز إخراج العمل يعود لتوفير أفضل العناصر، حيث أن شركة الانتاج استعانت بـ 200 موظف لعمل الجرافيك”.

وتابع ياسر جلال خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: المسلسل متميز بداية من النص ونهاية بالإنتاج والمخرج.



وأكمل ياسر جلال: مكنتش متوقع أن تصوير العمل يخرج بهذه الدقة المتناهية خاصة أن هناك جيلا جديدا لا يعرف شيئاً عن مسلسل ألف ليلة وليلة “حكايات شهرزاد وشهريار”