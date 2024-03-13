شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

علق الأمير عبد الله بن سعد على مخالفة شيكابالا نجم الزمالك الاتفاق معاه وعدم حضوره إلى الدورية الودية.

وكتب بن سعد من خلال حسابه الشخصي اكس: للأسف لاعب غير مسئول و لا أحترم الاتفاق اللي كان بيننا استلم مقدم العقد في بيته في مصر و ظل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له و لسبعة مرافقين.

‏ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني".



وأعلن الإعلامي محمد فاروق عن أنباء عن إيقاف شيكابالا من مباراتين لـ 4 مباريات.

وكتب «فاروق» من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "أنباء عن إيقاف شيكابالا من مباراتين لـ 4 مباريات بعد واقعة نهائي كأس مصر ".