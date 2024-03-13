مش هعتزل الفن.. أنا وابني بنشجع الأهلي وبنحب شيكابالا.. ومش هشارك في عمل بيهز صورتي.. أهم تصريحات أمير كرارة

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

أمير كرارة: لن أشارك في عمل يهز صورتي أمام أسرتي

أكد الفنان أمير كرارة، أنه لن يشارك في أي عمل يهز صورته أمام أهله أو نفسه، قائلا: "لو العمل ده يخلينى اروح الأوسكار والله مش هعمله".

وأوضح "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الخوف من المرض والعمر ومن المستقبل، مضيفًا: "أنا بخاف من الأسانسير.. ضربات قلبي بتزيد"، وشدد على أنه يشعر بالخوف من ركوب الاسانسير.

وتابع: أي مكان مفيش فيه تهوية هو شئ مرعب بالنسبة له، قائلًا: "بطلع الدور الـ5 على رجلي ومبحبش الاماكن المرتفعة"

أمير كرارة: مبقفش قدام رزق حد.. ولم أتدخل في عمل أي مخرج

أكد الفنان أمير كرارة، فخره بمسيرته الفنية التي استمرت لمدة 25 عامًا، وسعيد الآن بعد بما حققه في عمله الفني طوال السنوات الماضية.

وأوضح "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يشعر بالضيق أو العصبية ولم يعترض أو لم يتدخل في اختيارات لأي مخرج عمل معه، مشددًا على أنه في حالة الثقة بالمخرج والمنتج والسيناريو يتركهم يتعاملون بالشكل المناسب لهم.

وتابع "أكتر حاجة بتعصبي هي الزن"، مؤكدا أنه لم يقف أو يمنع رزق أي شخص عمل معه ولا يكون سببًا في ترك أحد للعمل، مشددًا على أنه تعرض للاتهام بأنه سببًا في رحيل أحد الفنانيين عن العمل الذي يقدمه خلال الفترة الحالية، وهذا غير صحيح.

أمير كرارة: بفكر دائما في المستقبل والنجاح وبشعر بالخوف والتوتر

أكد الفنان أمير كرارة، تفكيره دائمًا في المستقبل وفي النجاح دائمًا، مضيفًا: "بكره النوم وعمري في حياتي ما أخذت منوم".

وأشار "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد أخذ جرعة من المنوم شعر بحالة من الخضة، منوهًا بأنه ينام لـ5 ساعات بشكل كبير جدًا ولا يسهر كثيرًا ولكن مشكلته الحقيقية في النوم المتقطع نتيجة القلق والتوتر.

وأوضح أنه دائمًا يشعر بالقلق والخوف، مشيرًا إلى أن الإحساس بالخوف والتوتر دائمًا ما يكون من أجل تحقيق شيء أفضل وهو الخوف الصحي ويكون حريصا على حياته بشكل كبير.

أمير كرارة: مش هعتزل الفن.. وهقلل شغل بس

أكد الفنان أمير كرارة، أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية، منوهًا بأنه لا يحدث وأن يوقف عمل درامي أو سينمائي، متابعًا "هقلل شغل بس وبلاش جري".

وأوضح "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون سعيد خلال مشاركته في أي عمل فني مع نجله في أي دور، متابعًا: "هشارك مع أبني لو مثل حتى لو دور 2 أو 3".

وشدد أمير كرارة على أنه سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أنه أصبح يأخذ نجله معه خلال لعب كرة القدم، مضيفًا: "بأخده معايا اللعب عشان كبر وبقى يساعدني".

أمير كرارة: مش هفكر في الاعتزال.. هقلل الأعمال والمنافسة

أكد النجم أمير كرارة، أنه بعد سنوات مقبلة من العمل الفني لن يفكر في الاعتزال وسيعمل على تقليل المشاركة في أعمال سينمائية ودرامية.

وتابع "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "هقلل شغل بس.. وهقلل العمل ومنافسة ومشاركة في أعمال فنية عديدة".

ونوه بأنه في حالة مشاركة نجله في أي عمل فني سيكون أول الداعمين له ويقدم له النصيحة دائمًا، موضحًا أنه سيكون سعيد لمشاركته مع نجله في أي دور، متابعًا: "هشارك مع أبني حتى لو دور 2 أو 3".

وشدد على أن سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أن أصبح يصطحب نجله معه خلال لعب كرة القدم.

أمير كرارة: أنا وابني بنشجع الأهلي وبنحب شيكابالا

أكد الفنان أمير كرارة، أن حلمه الآن هو تحقيق أحلام نجله سليم وأنه سيكون الداعم له طوال الوقت للوصول لما يريد أن يحققه من أحلام، موضحًا أنه لم يجبر أحد على مساعدة نجله في أي عمل.

وأشار "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نجله سليم أهلاوي وبيحب لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، موضحًا أنه أحد مشجعي النادي الأهلي.

وشدد على أنه بعد تسجيل شيكابالا أحد الأهداف بطريقته المميزة احتفل بشكل هستيري لهذا الهدف، مؤكدًا أنه يفضل الكورة الحلوة واللعبة الحلوة ويحب اللاعب شيكابالا.