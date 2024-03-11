ليه.. رسالة قوية من أمير كرارة لـ مي عز الدين | فيديو

عبر النجم أمير كرارة، عن حبه وتقديره الكبير للفنانة مي عز الدين بعد مشاركته معها الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سوق الكانتو"، مؤكدا أن مسلسل سوق الكانتو كان عمل ممتع بالنسبة له خلال رمضان الماضي.

وأوضح أمير كرارة، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة مي عز الدين شخصية محترمة وملتزمة ومحترفة وتتوافر فيها صفات جيدة كثيرًا، موجهًا سؤال لها، قائًلًا: "ليه بتختفي من الحياة يا مي".

وأشار إلى أنها اختفت تمامًا بعد الانتهاء من تصوير مسلسل "سوق الكانتو" الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لا يحزن منها لأن لها حياتها الخاصة وخصوصيتها ويجب احترام ذلك، منوهًا بأنها تريد بعد كل عمل أن تختفي وتبعد عن الوسط.

وتابع: "مشكلتها أنها بتختفي بعد أي عمل، بس بتسأل عليا ولما عملت المسلسل الاخير اتصلت بيا وسألت عليا"