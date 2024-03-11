بيتصوروا معانا في الشارع.. أمير كرارة: بزعل من اللي بيشتمنا على السوشيال

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس".

وقال أمير كرارة "أنا بزعل من اللي بيشتم الممثلين والفنانين بشكل كبير، واللي بيشتم ده بيشتم ليه إحنا بنعمل فن عشان خاطر الجمهور".

وأضاف أمير كرارة "لما بعمل فيلم او مسلسل انتظر رد فعل الجمهور وفرحة الجمهور بالعمل الفني".

وتابع أمير كرارة "ناس كتير من اللي بيشتموا على السوشيال ميديا بيتصورا معانا في الشارع ".

وأكمل امير كرارة :" بقول للناس على السوشيال ميديا براحة علينا شوية عشان منظرنا امام العالم بأكمله ".