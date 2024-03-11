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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير كرارة: اللي حواليا بقوا قليلين أوي الفترة الأخيرة

أمير كرارة
أمير كرارة

حل الفنان  أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس".

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وقال أمير كرارة "أنا كاتم أسراري، وبحب اسراري تكون جوايا أنا بس"، موضحا "لما بحب أتكلم مع حد بيكون من أهل بيتي ".

وأضاف أمير كرارة "اللي بيتكلم قدامي وبيكدب وبكون عارف إنه بيكدب بسيبه يكمل كذب وساعات مش بركز مع اللي بيقوله".

وتابع أمير كرارة "اللي حواليا بقوا قليلين أوي الفترة الأخيرة واللي حواليه ناس كتير بيتوه كتير، وانا وصلت لمرحلة الدائرة المغلقة الصغيرة".

وأكمل امير كرارة "أنا ليا أصدقاء من زمان جدا ولدي أصدقاء مقربين منذ سنوات طويلة ".

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