كذا صفحة مستلماني.. أمير كرارة: بيدفع فلوس عشان يتقال مسلسلاتنا وحشة

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

وقال أمير كرارة :" هناك ممثلين بيعملوا مسلسلات جامدة جدا ومش بيعملوا نفس النجاح في السينما والعكس صحيح ".

وأضاف امير كرارة:" الاختيارات بالنسبة للدراما مختلفة عن الاختيارات بالنسبة للسينما ".

وتابع امير كرارة :" المسلسل الحلو بيفرض نفسه على الساحة الفنية"، مضيفا:" هناك من يدفع أموال على السوشيال ميديا عشان الناس تتكلم عن مسلسل ".

وزولفت امير كرارة :" بيدفع فلوس عشان يتقال مسلسلاتنا وحشة وفي كذا صفحة مستلماني "، مضيفا:" الأهم من السوشيال ميديا هو الشارع وأراء الجمهور في الشارع ".