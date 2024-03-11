أمير كرارة عن أجره: ولا نص اللي بيتكتب على السوشيال ميديا

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

وقال كرارة :" مش بسأل على أجور الزملاء في المجال الفني وأنا بحدد اجري بناء على شغلي".

وأضاف :" صناعة السينما اختلفت عن زمان والأعمال الفنية أصبحت كبيرة ولها ميزانية إنتاجية كبيرة ".

وتابع امير كرارة :" المنتج في السينما بيحدد أجر الفنان على حسب بيع الفيلم بعد الإنتاج والطرح بالسينمات ".

وأكمل كرارة :" بلاقي ناس بتكتب إني باخد أرقام كبيرة جدا وأنا مش باخد نص اللي بيتكتب على السوشيال ميديا ".