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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير كرارة عن أجره: ولا نص اللي بيتكتب على السوشيال ميديا

أمير كرارة
أمير كرارة

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم  في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

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وقال كرارة :" مش بسأل على أجور الزملاء في المجال الفني وأنا بحدد اجري بناء على شغلي".

وأضاف :" صناعة السينما اختلفت عن زمان والأعمال الفنية أصبحت كبيرة ولها ميزانية إنتاجية كبيرة ".

وتابع امير كرارة :" المنتج في السينما بيحدد أجر الفنان على حسب بيع الفيلم بعد الإنتاج والطرح بالسينمات ".

وأكمل كرارة :" بلاقي ناس بتكتب إني باخد أرقام كبيرة جدا وأنا مش باخد نص اللي بيتكتب على السوشيال ميديا ".

 

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