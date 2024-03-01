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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024 .. أمير كرارة يهرب بأبنته في “بيت الرفاعي”

امير كرارة
امير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، البرومو الثانى لمسلسله الرمضانى الجديد بيت الرفاعى المقرر عرضه حصريا على قناة on خلال ماراثون دراما رمضان 2024.

ظهر في البرومو هرب ياسين الرفاعى "أمير كرارة"، بابنته واتهامه بقتل والده، مع وجود صراعات كبيرة بين أبناء عائلة الرفاعى.

وكانت قد طرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لـ مسلسل بيت الرفاعي، للفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

Watch it تطرح بوسترات مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة

مسلسلات رمضان 2024.. ملاحظات على برومو مسلسل بيت الرفاعى لـ أمير كرارة

ظهر على بوسترات مسلسل بيت الرفاعي، كل من أبطال المسلسل: (أمير كرارة، عايدة رياض، ملك قورة، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، تامر نبيل)، وذلك بشكل منفرد. 

برومو مسلسل بيت الرفاعي

وكان خطف برومو مسلسل "بيت الرفاعى" الأنظار إليه فور طرحه ليكشف كثير من التفاصيل الخاصة بالمسلسل وفى التقرير نرصد بعض الملاحظات بالعمل.

يشهد العمل صراع شرس بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعى أحمد فؤاد سليم.

يفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم كما يفقد والدته التى تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

يدخل أمير كرارة السجن لكنه يهرب للانتقام من عائلته.

أمير كرارة

طرحت منصة Watch it ،على موقع فيسبوك البرومو التشويقي لمسلسل لمسلسل “بيت الرفاعي” من خلال حسابه ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وكتب أمير كرارة على الفيديو ، معلقًا: بيت الرفاعي إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي انتاج سينرچي تامر مرسي المتحدة ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين.

نشر الفنان أمير كرارة البوستر الدعائي لمسلسل “بيت الرفاعي”، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والمقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤.

وكتب أمير كرارة على البوستر ، معلقا: “مسلسل بيت الرفاعي من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، ورمضان كريم كل سنة وأنتم طيبين” .

وطرحت الشركة المنتجة صورا من كواليس مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في رمضان المقبل .

وظهر أمير كرارة في الكواليس برفقه سيد رجب وملك قورة والمخرج أحمد نادر جلال .

مسلسل  «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ميرنا جميل ومحمد لطفي .

على صعيد متصل ، كشفت الفنانة ملك قورة، تفاصيل مسلسلها الجديد بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها انتهت من تصوير ما يقرب من 75 بالمائة مشاهدها بالمسلسل، مشيرة إلى أنها أول من بدأت التصوير مع انطلاقته، وينتظر أن تكون أول من تنتهي منه.

كان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

أبطال المسلسل أحمد فؤاد سليم أحمد رزق أحمد فؤاد البرومو التشويقي التواصل الاجتماع الفنانة ملك قورة الفنان امير كرارة

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