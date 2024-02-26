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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

Watch it تطرح بوسترات مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة

بيت الرفاعي - أمير
بيت الرفاعي - أمير كرارة

طرحت منصة watch it، بوسترات إضافية لـ مسلسل بيت الرفاعي، للفنان أمير كرارة، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

ظهر على بوسترات مسلسل بيت الرفاعي، كل من أبطال المسلسل: (أمير كرارة، عايدة رياض، ملك قورة، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، تامر نبيل)، وذلك بشكل منفرد. 

برومو مسلسل بيت الرفاعي

وكان خطف برومو مسلسل "بيت الرفاعى" الأنظار إليه فور طرحه ليكشف كثير من التفاصيل الخاصة بالمسلسل وفى التقرير نرصد بعض الملاحظات بالعمل.

يشهد العمل صراع شرس بين أمير كرارة وأحمد رزق بسبب الميراث والذى يرفض توزيعه كبير عائلة الرفاعى أحمد فؤاد سليم.

يفقد أمير كرارة والده أحمد فؤاد سليم نتيجة صراعه مع عائلته سواء أشقائه أو أولاد العم كما يفقد والدته التى تتوفى بعد حسرتها على وفاة زوجها.

يدخل أمير كرارة السجن لكنه يهرب للانتقام من عائلته.

أمير كرارة

وطرحت منصة Watch it ،على موقع فيسبوك البرومو التشويقي لمسلسل لمسلسل “بيت الرفاعي” من خلال حسابه ، والذى من المقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام 2024.

وكتب أمير كرارة على الفيديو ، معلقًا: بيت الرفاعي إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي انتاج سينرچي تامر مرسي المتحدة ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين.

نشر الفنان أمير كرارة البوستر الدعائي لمسلسل “بيت الرفاعي”، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والمقرر أن يشارك فى الماراثون الرمضاني لعام ٢٠٢٤.

وكتب أمير كرارة على البوستر ، معلقا: “مسلسل بيت الرفاعي من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف بيتر ميمي، إنتاج سينرجي تامر مرسي، ورمضان كريم كل سنة وأنتم طيبين” .

وطرحت الشركة المنتجة صورا من كواليس مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في رمضان المقبل .

وظهر أمير كرارة في الكواليس برفقه سيد رجب وملك قورة والمخرج أحمد نادر جلال .

مسلسل  «بيت الرفاعي»، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد جلال ، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة ميرنا جميل ومحمد لطفي .

على صعيد متصل ، كشفت الفنانة ملك قورة، تفاصيل مسلسلها الجديد بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، والمنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت ملك قورة، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إنها انتهت من تصوير ما يقرب من 75 بالمائة مشاهدها بالمسلسل، مشيرة إلى أنها أول من بدأت التصوير مع انطلاقته، وينتظر أن تكون أول من تنتهي منه.

كان أحدث أعمال الفنانة ملك قورة، هو مشاركتها في حكاية ما تيجي نشوف بمسلسل 55 مشكلة حب، ولعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل اقتباس من كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وسيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري.

بيت الرفاعي مسلسل بيت الرفاعي أمير كرارة الفنان امير كرارة أحمد رزق سيد رجب

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