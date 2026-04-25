نجم بيراميدز خارج حسابات حسام حسن في كأس العالم

كشف الإعلامي خالد الغندور أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، حتى الآن يرى أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز، مستواه أقل من الحراس الذين اعتمد عليهم المدير الفني في المعسكر الماضي وبالتالي سيكون خارج القائمة النهائية لكأس العالم 2026.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور:"الجهاز الفني حتى الآن مستقر على الاستعانة بمحمد علاء حارس الجونة على حساب أحمد الشناوي".

تابع :"حسام حسن وسعفان الصغير على قناعة كبيرة بالمهدي سليمان وسيتواجد حال استمرار مشاركته مع الزمالك في القائمة النهائية التي ستضم محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي ومحمد علاء".