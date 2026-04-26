زد يغلق ملف مفاوضات ماتا ماجاسا حتى نهاية الموسم

قال الإعلامي خالد الغندور إن مسئولي نادي زد قرروا إغلاق ملف رحيل اللاعب ماتا ماجاسا والمفاوضات مع الأندية في الوقت الحالي، وذلك من أجل التركيز في المباريات المقبلة.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور :"زد يركز بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على التتويج ببطولة كأس الرابطة حيث تأهل الفريق لنصف النهائي ويواجه المصري، وكذلك كأس مصر أمام بيراميدز".

تابع :"النادي فضل عدم الدخول في أي مفاوضات مع أي ناد أو مناقشة أي عروض حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك من أجل تركيز جميع اللاعبين على الفترة المقبلة وحصد البطولات".