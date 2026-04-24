مرحلة الهبوط.. تشكيل البنك الأهلي في مواجهة زد بـ الدوري

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق البنك الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة زد في اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي
خط الدفاع: داو سيريل ومحمود الجزار ومصطفى الزناري وأحمد متعب
خط الوسط: أحمد رضا ومحمد بن شرقي وصلاح بوشامة وسيد نيمار
خط الهجوم: أحمد ريان وأسامة فيصل
بدلاء البنك الأهلي: أحمد صبحي ومحمد فتحي وخالد عبد الشافي وسعيد سيمبوري ومصطفى دويدار وأمير مدحت يواو أنور ومحمد حسني وأحمد أوفا.