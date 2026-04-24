مستشفي بيراميدز..غيابات الفريق السماوي قبل مواجهة الأهلي

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مرحلة حسم لقب الدورى المصري.

ويغيب عن بيراميدز عدد كبير من اللاعبين في تلك المواجهة سواء بسبب الإيقافات أو الإصابات.

ويعاني الفريق السماوي من إصابات عديدة قبل مباريات الحسم في بطولة الدوري المصري.

ويغيب عن بيراميدز فى مباراة الأهلى كل من:

مروان حمدى وأحمد سامي بسبب الإيقاف.

كما يغيب أحمد عاطف قطة و أسامة جلال للإصابة.

ويغيب مصطفي فتحي لخضوعه لعملية جراحية.

وحقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز، بهدف في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس.