تفاصيل برنامج الأهلي التدريبي استعداداً لمواجهة بيراميدز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بشكل مستمر في استاد مختار التتش استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل في الجولة الرابعة من منافسات مجموعة التتويج ببطولة الدوري والتي ستقام بإستاد الدفاع الجوي

ويفقد الأهلي في تلك المباراة جهود كل من محمد الشناوي وحسين الشحات للإيقاف وكريم فؤاد المغربي يوسف بلعمري للإصابة .



ويسعي الجهاز الفني لتجهيز لاعبيه نفسيا لتلك المباراة التي ستكون نقطة فارقة في حسم بطولة الدوري، وحرص ييس توروب علي عقد جلسة مع لاعبيه أكد لهم ضرورة الفوز بالمباريات الأربعة المتبقية بعيداً عن حسابات التتويج باللقب من عدمه.

وقال توروب خلال تلك المحاضرة أن الأهلي يجب أن يبذل اقصي جهد له للفوز علي بيراميدز ثم الزمالك وباقي مباريات الدوري .



وأضاف أن هناك حالة من الغضب داخل جماهير الأهلي بسبب النتائج والمستوي ويجب العمل بكل قوة لعبور تلك المرحلة

وشهدت تدريبات الأهلي الفترة الماضية تألق واضح لمحمد علي بن رمضان وأشرف بن شرقي وإمام عاشور.

