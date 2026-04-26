حسام الدين فوزى يتفقد بعض المساجد بدمياط الجديدة ورأس البر

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، مساء اليوم ، مسجدى الغالى و الغفور الودود بمدينة دمياط الجديدة و مسجد الحمد برأس البر، حيث رافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط وبحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر

وتابع " الدكتور حسام الدين فوزى " خلال زيارته التفقدية للمساجد ما تم تنفيذه من أعمال واطلع على التجهيزات بهم .

وأشاد " المحافظ " بالمستوى التنفيذى و جهود المجتمع المدني ومشاركتهم الفعالة لتنفيذ مشروعات خدمية، مثمناً الجهود المبذولة والتعاون المشترك من خلال الأوقاف والمجتمع المدنى لتعزيز الرؤى التنموية وخدمة أهالي المحافظة