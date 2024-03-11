أمير كرارة عن مقالب رامز جلال: راجل براند وناجح في شغله

حل الفنان أمير كرارة ، ضيفا اليوم الاثنين على الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة "القاهرة والناس".

وكشف امير كرارة عن رأيه وموقفه من برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، قائلا:" انا بحب رامز وهو راجل ناجح ومركز في شغله ".

وقال أمير كرارة :" رامز جلال لما بيعمل فيلم بيعمل فيلم مظبوط، ورامز جلال براند في حد ذاته ".

في سياق متصل قال كرارة :" مش بسأل عن أجور الزملاء في المجال الفني وأنا بحدد اجري بناء على شغلي".

وأضاف :" صناعة السينما اختلفت عن زمان والأعمال الفنية أصبحت كبيرة ولها ميزانية إنتاجية كبيرة ".

وتابع امير كرارة :" المنتج في السينما بيحدد أجر الفنان على حسب بيع الفيلم بعد الإنتاج والطرح بالسينمات ".