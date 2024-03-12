أمير كرارة: مش هعتزل الفن.. وهقلل شغل بس

أكد الفنان أمير كرارة، أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية، منوهًا بأنه لا يحدث وأن يوقف عمل درامي أو سينمائي، متابعًا "هقلل شغل بس وبلاش جري".

وأوضح "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه سيكون سعيد خلال مشاركته في أي عمل فني مع نجله في أي دور، متابعًا: "هشارك مع أبني لو مثل حتى لو دور 2 أو 3".

وشدد أمير كرارة على أنه سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أنه أصبح يأخذ نجله معه خلال لعب كرة القدم، مضيفًا: "بأخده معايا اللعب عشان كبر وبقى يساعدني".