أمير كرارة: بفكر دائما في المستقبل والنجاح وبشعر بالخوف والتوتر

أكد الفنان أمير كرارة، تفكيره دائمًا في المستقبل وفي النجاح دائمًا، مضيفًا: "بكره النوم وعمري في حياتي ما أخذت منوم".

وأشار "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه بعد أخذ جرعة من المنوم شعر بحالة من الخضة، منوهًا بأنه ينام لـ5 ساعات بشكل كبير جدًا ولا يسهر كثيرًا ولكن مشكلته الحقيقية في النوم المتقطع نتيجة القلق والتوتر.

وأوضح أنه دائمًا يشعر بالقلق والخوف، مشيرًا إلى أن الإحساس بالخوف والتوتر دائمًا ما يكون من أجل تحقيق شيء أفضل وهو الخوف الصحي ويكون حريصا على حياته بشكل كبير.