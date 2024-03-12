أمير كرارة: مبقفش قدام رزق حد.. ولم أتدخل في عمل أي مخرج

أكد الفنان أمير كرارة، فخره بمسيرته الفنية التي استمرت لمدة 25 عامًا، وسعيد الآن بعد بما حققه في عمله الفني طوال السنوات الماضية.

وأوضح "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لم يشعر بالضيق أو العصبية ولم يعترض أو لم يتدخل في اختيارات لأي مخرج عمل معه، مشددًا على أنه في حالة الثقة بالمخرج والمنتج والسيناريو يتركهم يتعاملون بالشكل المناسب لهم.

وتابع "أكتر حاجة بتعصبي هي الزن"، مؤكدا أنه لم يقف أو يمنع رزق أي شخص عمل معه ولا يكون سببًا في ترك أحد للعمل، مشددًا على أنه تعرض للاتهام بأنه سببًا في رحيل أحد الفنانيين عن العمل الذي يقدمه خلال الفترة الحالية، وهذا غير صحيح.