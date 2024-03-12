أمير كرارة: مش هفكر في الاعتزال.. هقلل الأعمال والمنافسة

أكد النجم أمير كرارة، أنه بعد سنوات مقبلة من العمل الفني لن يفكر في الاعتزال وسيعمل على تقليل المشاركة في أعمال سينمائية ودرامية.

وتابع "كرارة"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "هقلل شغل بس.. وهقلل العمل ومنافسة ومشاركة في أعمال فنية عديدة".

ونوه بأنه في حالة مشاركة نجله في أي عمل فني سيكون أول الداعمين له ويقدم له النصيحة دائمًا، موضحًا أنه سيكون سعيد لمشاركته مع نجله في أي دور، متابعًا: "هشارك مع أبني حتى لو دور 2 أو 3".

وشدد على أن سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أن أصبح يصطحب نجله معه خلال لعب كرة القدم.