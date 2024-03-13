الرقابة المالية تدعم نشاط التأمين بـ 11 إجراء خلال 2023

شهد نشاط التأمين في مصر تطورا ملحوظا خلال العام 2023،حيث ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط التأمينية بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال إلى 61.4 مليار جنيه مقابل 48.9 مليار جنيه خلال 2022، بزيادة 25.6%.

كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين بعد استبعاد تعويضات الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وتعويضات عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 27.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 23.3 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 17.2%، بحسب أحداث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"أبرز جهود تطوير نشاط التأمين عام 2023: