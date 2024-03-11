خلال أيام رمضان.. اعرف سعر الدولار في مصر الإثنين

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بعد قرار البنك المركزي بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفق لآليات السوق، وذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم الأربعاء الماضي رفع فيه سعري الفائدة على العائدة و الإقراض لليلة الواحدة بواقع 600 نقطة.

وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في خفض سعر الدولار بالسوق الموازي الذي تراجع بشكل كبير منذ منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة بشراكة إماراتية، والتي تعد أكبر استثمار مباشر في تاريخ مصر، وواصل تراجعه بعد وصول الدفعة الأولى من الصفقة البالغة 15 مليار دولار.

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 11 مارس 2024 وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية) نحو 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( إتش أس بي سي HSBC،الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، مصر ) نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك( البنك الأهلي الكويتي، أبوظبي التجاري، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي،البركة ، قطر الوطني QNB، قناة السويس، العقاري المصري العربي، الاستثمار العربي، الأهلي المصري ) نحو 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 49.09 جنيه للشراء و49.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( المصرف المتحد، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، ميد بنك) نحو 49.05 جنيه للشراء و49.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنك التنمية الصناعية نحو 49 جنيه للشراء و49.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

يقدّم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي اليوم الاثنين مسجلا 49.45 جنيه للشراء.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أى ارتفاع أو انخفاض.