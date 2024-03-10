طالع نازل.. أسعار الذهب وكم سجل الدولار اليوم | فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية حيث شهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا بعد قفزة نتيجة ارتفاع سعر الأوقية إلى مستويات تاريخية عالميا لامست 2180 دولارا لأول مرة، لتعاود الأسعار التراجع مجددا.

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وأعلن البنك المركزى فى اجتماع استثنائي، الأربعاء الماضي 6 مارس السماح تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصعد سعر الدولار إلى نحو 49.50 جنيه للشراء في البنوك، مع القضاء نهائيا على السوق الموازي.

وبعدها بساعات قليلة أعلنت مصر ممثلة في رئاسة مجلس الوزراء انهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات جنيه بدلا من 3 مليارات، لتعلن مصر رسميا انتهاء أزمة العملة والنقد الأجنبي ويستقر على خلفية ذلك سوق الذهب في مصر.

اما انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك إلى ما دون ال 50 جنيها، عقب ارتفاع الأربعاء الماضي بعد وضع سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

يأتي ذلك عقب نجاح الدولة في توحيد سعر صرف الدولار داخل الدولة والقضاء نهائيا على السوق السوادء.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 10-3-2024.