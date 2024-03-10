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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقترب من 49 جنيها.. تراجع سعر الدولار اليوم في البنوك

صدى البلد

انخفض سعر الدولار اليوم في البنوك إلى ما دون ال 50 جنيها، عقب ارتفاع الأربعاء الماضي بعد وضع سعر عادل للجنيه مقابل الدولار.

 

يأتي ذلك عقب نجاح الدولة في توحيد سعر صرف الدولار داخل الدولة والقضاء نهائيا على السوق السوادء.

 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد 10-3-2024.

أسعار الدولار اليوم 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي سجل 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

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%36 معدل التضخم السنوي لشهر فبراير 2024 لإجمالي الجمهورية

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تبدأ من 250 جنيها.. تراجع أسعار اللحوم في الأسواق مع ضخ كميات جديدة

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عائد خيالي.. طرح شهادات جديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وصل إلى 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.40 جنيه للشراء و49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصر  

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 49.50 جنيه للشراء و 49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي  49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي وصل إلى 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية وصل إلى 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  وصل إلى 49.35 جنيه للشراء و 49.45 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.40 جنيه للشراء و 49.50 جنيه للبيع 

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.40 جنيه للشراء و 49.50 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك المصري للتنمية 49.40 جنيه للشراء و 49.50 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 49.40 جنيه للشراء و 49.50 جنيه للبيع 

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر سجل 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة سجل 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري سجل 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي سجل 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي سجل 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل 49.30 جنيه للشراء و 49.40 جنيه للبيع.

 

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