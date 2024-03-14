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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«النواب الأوروبي» يعتمد قانونا تاريخيا للذكاء الاصطناعي

صدى البلد

اعتمد النواب الأوروبيون، أمس الأربعاء، قواعد لتأطير أنظمة الذكاء الاصطناعي، من قبيل "تشات جي بي تي"، بموجب قانون فريد من نوعه على الصعيد العالمي.

وأشاد المفوّض الأوروبي المعني بهذه المسألة تييري بروتون على حسابه في "اكس" بـ "الدعم الكبير" الذي حظي به في البرلمان (523 صوتا مؤيّدا مقابل 46 صوتا معارضا) هذا النص القانوني الذي يتضمن "أوّل قواعد ملزمة وشاملة في العالم لذكاء اصطناعي موثوق".

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وكانت المفوضية الأوروبية قد قدّمت مشروع القانون هذا في أبريل 2021.

 والذي حظى بأهمية أكبر في ما بعد إثر بروز برنامج "تشات جي بي تي" الذي طرحته الشركة الكاليفورنية الناشئة "أوبن ايه آي" في نهاية 2022 والقادر في خلال بضع ثوان على تقديم مواضيع إنشائية وأشعار وترجمات.

وكشف هذا النظام النقاب عن القدرة الهائلة التي يختزنها الذكاء الاصطناعي، فضلا عن المخاطر المرتبطة به.

وأدّى نشر صور أو فيديوهات مزيّفة قريبة جدّا من الواقع إلى تسليط الضوء على مخاطر التلاعب بالرأي العام.

وقال المقرّر المشارك في إعداد النصّ براندو بينيفي (من الاشتراكيين الديموقراطيين) أمام وسائل الإعلام صباح الأربعاء "اليوم هو يوم تاريخي في مسارنا الطويل إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي".

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