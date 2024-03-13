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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بفضل مؤشرات على قوة الطلب وآمال خفض الفائدة

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفضل توقعات بطلب عالمي قوي، بما في ذلك من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للخام في العالم، بينما تعززت المعنويات أيضا من الآمال بأن الفدرالي الأميركي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا على الرغم من صعوبة كبح التضخم في الولايات المتحدة فيما يبدو.

 

وفي مؤشر آخر على الطلب القوي، انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية ومخزونات الوقود الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، وذلك قبيل صدور البيانات الرسمية للمخزونات الأمريكية اليوم الأربعاء.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 83 سنتًا أو 1% إلى 82.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 0922 بتوقيت جرينتش. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل نيسان 59 سنتا أو 0.8% إلى 78.15 دولار.

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