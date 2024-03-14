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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"كهرباء ومياه دبي" تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 92.5 مليون طن

صدى البلد

كشف  سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه بنسبة 41.73% في عام 2023 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 92.5 مليون طن بين عامي 2006 و2023، بما يعادل زراعة 484 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

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وقال الطاير: "نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ونولي أهمية كبرى لتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع منشآتنا ومشاريعنا، ما أسهم في تحسين كفاءة إنتاج الطاقة والمياه وأدى لتخفيضات كبيرة في إجمالي الانبعاثات الكربونية إضافة إلى تحقيق وفورات مالية كبيرة".
من جهته أوضح المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج "الطاقة والمياه" في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تنتج الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة من توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد الهيئة نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ما يضمن أعلى كفاءة وأقل تكاليف خلال دورة حياة المحطات.

أحدث التقنيات الاقتصاد الاخضر الانبعاثات الكربونية التطوير المستمر الطاقة الحرارية الرئيس التنفيذي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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