الدولار يستقر مع استيعاب الأسواق لارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع في أميركا

استقر الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسية الأربعاء 13 مارس، إذ يقيم المتعاملون التأثير الذي يمكن أن تحدثه بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع على فرص خفض معدلات الفائدة في اجتماع الفدرالي الأميركي في يونيو حزيران.



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير شباط متجاوزا التوقعات في إشارة على استدامة التضخم.



وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4% في فبراير شباط بما يتماشى مع التوقعات، فإن الزيادة بواقع 3.2% على أساس سنوي فاقت الزيادة المتوقعة عند 3.1%.



وأثار ذلك تساؤلات من المحللين عما إذا كان مجلس الفدرالي سيكون لديه بيانات كافية للمضي قدما في أكثر من تخفيضين في أسعار الفائدة لهذا العام.



ووفقا لأداة FedWatch، فقد تراجعت نسبة توقع السوق لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في اجتماع الفدرالي في يونيو حزيران إلى نحو 67% مقابل 71% في وقت سابق من الأسبوع.



ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات، عند 102.93.

ويتحول الاهتمام الآن إلى مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، التي تعد مؤشراً على الإنفاق الاستهلاكي الذي جاء قوياً حتى الآن، وكذلك إلى بيانات أسعار المنتجين المرتقبة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.