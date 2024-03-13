اقتصاد الإمارات|1.5 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال فبراير 2024

بلغ حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال شهر فبراير الماضي 1.5 مليار درهم.

و قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن شهر فبراير الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 66.8 % في حجم التداولات العقارية في إمارة عجمان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأوضح أن محافظة السوق العقاري في الإمارة على وتيرته المتصاعدة يعود في المقام الأول إلى جودة بيئة الاستثمار في الإمارة وتنوع أنواع العقارات التي تلائم احتياجات مختلف فئات المستثمرين وتتماشى مع تطلعاتهم المستقبلية، نظرا للعديد من العوامل الرئيسة أهمها الأسعار التنافسية والخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة بالإضافة إلى التنوع الإقتصادي وسهولة ممارسة الأعمال.

وقال إن عدد التصرفات العقارية خلال شهر فبراير الماضي بلغ 1443 تصرفا عقاريا بإجمالي 1.5 مليار درهم، فيما تجاوز جحم التداول 963.8 مليون درهم من إجمالي 1042عملية تداول لافتاتي ان منطقة "الحليو1" شهدت أعلى مبايعة بـ 43 مليون درهم.

وأضاف مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن شهر فبراير الماضي شهد تسجيل 320 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 396 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 193.4 مليون درهم في منطقة “الحميدية 1”، وجاء حي "الزاهية" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا يليه كل من "الياسمين" و"الحليو 2 ".

كما تصدر مشروع "أبراج المدينة “ قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولا متقدما على كل من مشروعي ”عجمان ون" و"مدينة الإمارات".