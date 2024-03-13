بدلا من الإمارات.. كواليس إقامة البطولة الودية لمنتخب مصر في المدينة الأولمبية

تحدث إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس استضافة مصر الدورة الودية التي تضم منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا والمنتخب المصري.

وقال “إيهاب الكومي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم الاتفاق على إقامة دورة ودية في الإمارات في الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، ولكن نتيجة بعض الظروف، قر الاتحاد المصري استضافة تلك الدورة.

وأكمل: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تدخلت في الأمر وساهمت بشكل كبير في استضافة مصر للدورة الودية، فهي لعبت دور المنقذ.

وأوضح أن مصر أصبح لديها بنية تحتية رياضية رائعة ومميزة، في عهد الرئيس السيسي، متابعا: أتمنى أن يقام نهائي البطولة على استاد العاصمة الإدارية الجديدة للترويج له.



واسترسل: نأمل أن يتعافى اللاعب محمد صلاح، وأن يلحق بالمنتخب خلال المباريات القادمة، ونأمل أن يقود مصر إلى كأس العالم.

